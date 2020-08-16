В «Локомотиве» высказались о гегемонии «Зенита»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита», передает РИА «Новости».

В сезоне-2019/20 «Зенит» оформил требл — команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ), Олимп — Кубок России и Олимп — Суперкубок, причем последний трофей петербуржцы завоевали, обыграв «Локомотив».

«ПСЖ» – гегемон во французском, и когда у «Зенита» будут же такие успехи, как у парижан, на российском поприще, тогда мы вернемся к этому вопросу», — заявил Мещеряков.

Ранее сообщалось, что игрок «Локомотива» Крыховяк высказался о своем будущем.