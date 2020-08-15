Дебютный гол Шкурина принес ЦСКА победу над «Тамбовом»
Московский ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба.
Счет в матче открыл ЦСКА, на 29-й минуте отличился Константин Кучаев, который забивает во второй игре подряд. На 42-й минуте Александр Карапетян счет сравнял. Армейский клуб вышел вперед через десять минут после начала второго тайма благодаря дебютному голу Ильи Шкурина.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЦСКА набрал шесть очков и вышел на первое место в таблице чемпионата России. У «Тамбова» пока набранных баллов нет, команда идет последней.
Ранее сообщалось, что отказавшийся играть за сборную Белоруссии Шкурин забил дебютный мяч за ЦСКА.
Чемпионат России. 2-й тур
ЦСКА — «Тамбов» — 2:1
Голы: 1:0 — Кучаев, 29; 1:1 — Карапетян, 42; 2:1 — Шкурин, 55.