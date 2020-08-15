Дебютный гол Шкурина принес ЦСКА победу над «Тамбовом»

Московский ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба.

Счет в матче открыл ЦСКА, на 29-й минуте отличился Константин Кучаев, который забивает во второй игре подряд. На 42-й минуте Александр Карапетян счет сравнял. Армейский клуб вышел вперед через десять минут после начала второго тайма благодаря дебютному голу Ильи Шкурина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЦСКА набрал шесть очков и вышел на первое место в таблице чемпионата России. У «Тамбова» пока набранных баллов нет, команда идет последней.

Ранее сообщалось, что отказавшийся играть за сборную Белоруссии Шкурин забил дебютный мяч за ЦСКА.

Чемпионат России. 2-й тур

ЦСКА — «Тамбов» — 2:1

Голы: 1:0 — Кучаев, 29; 1:1 — Карапетян, 42; 2:1 — Шкурин, 55.