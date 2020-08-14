«ПСЖ» может лишиться основного вратаря в полуфинале Лиги чемпионов

Коста-риканский вратарь французского «ПСЖ» Кейлор Навас может пропустить матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В четвертьфинальной встрече, в которой парижане оказались сильнее итальянской «Аталанты» (2:1), 33-летний голкипер получил травму. Вратарь жаловался на серьезный дискомфорт в правом подколенном сухожилии и продолжить игру не смог. На 79-й минуте при счете 1:0 в пользу команды из Бергамо его заменил Серхио Рико, отыгравший «на ноль». До этого 26-летний испанец провел лишь один матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов: в 6-м туре группового этапа «ПСЖ» разгромил турецкий «Галатасарай» (5:0), когда парижане уже досрочно гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе.

Вопрос об участии Наваса в полуфинальном матче будет закрыт по итогам дополнительного медицинского обследования, запланированного на 15 августа.

Помимо этого, повреждение получил и защитник «ПСЖ» Тьяго Силва. Ясность по поводу состояния его здоровья также появится позднее.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «РБ Лейпциг», который одолел мадридский «Атлетико» (2:1). Матч запланирован на 18 августа.