Французский «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 25 лет.

В четвертьфинальном поединке команда из Парижа на последних минутах основного времени со счетом 2:1 переиграла итальянскую «Аталанту» и вышла в следующий раунд турнира.

В последний раз французской команде удалось преодолеть стадию четвертьфинала в 1995 года, когда на этой стадии «ПСЖ» уступил «Милану» (0:1, 0:2). А в последние три сезона «ПСЖ» не мог пройти дальше 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» на последних минутах обыграл «Аталанту» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.