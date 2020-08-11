Семак намекнул, почему Кокорин ушел из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе нападающего Александра Кокорина из стана сине-бело-голубых.

Форвард подписал трехлетнее соглашение с московским «Спартаком».

«Я очень надеялся на Сашу, но сохранить его в «Зените» не получилось... По не зависящим от нас причинам. По причинам, которые не имеют никакого отношения к футболу», — признался специалист в эфире «России 24».

Напомним, что «Зенит» начнет выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21 с матча против «Ротора». Встреча состоится 11 августа в Волгограде.

В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга оформил «требл», став первым в национальном первенстве, а также взяв Кубок и Суперкубок России.

Ранее Семак поделился мыслями о будущем Оздоева.