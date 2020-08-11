Семак намекнул, почему Кокорин ушел из «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе нападающего Александра Кокорина из стана сине-бело-голубых.
Форвард подписал трехлетнее соглашение с московским «Спартаком».
«Я очень надеялся на Сашу, но сохранить его в «Зените» не получилось... По не зависящим от нас причинам. По причинам, которые не имеют никакого отношения к футболу», — признался специалист в эфире «России 24».
Напомним, что «Зенит» начнет выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21 с матча против «Ротора». Встреча состоится 11 августа в Волгограде.
В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга оформил «требл», став первым в национальном первенстве, а также взяв Кубок и Суперкубок России.