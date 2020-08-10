Мостовой жестко высказался о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой жестко высказался о судействе в матче между московским «Спартаком» и «Сочи», передает «Чемпионат.com».

«Почему арбитры неприкосновенные? Их надо штрафовать, ровно как и игроков. У них тоже бешеные зарплаты, надо наказывать, штрафовать, отстранять. Может еще дрон запустить над полем, чтобы легче было?», — заявил Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче против «Спартака».