Ягудин прокомментировал переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Экс-фигурист Алексей Ягудин прокомментировал переход Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут. А о целесообразности многих переходов мы узнаем тогда, когда начнутся старты», — написал спортсмен в Instagram.

Напомним, Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.



Ранее Дмитрий Киселев встал на защиту Тутберидзе.