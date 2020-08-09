Ягудин прокомментировал переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

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Экс-фигурист Алексей Ягудин прокомментировал переход Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут. А о целесообразности многих переходов мы узнаем тогда, когда начнутся старты», — написал спортсмен в Instagram.

Напомним, Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее Дмитрий Киселев встал на защиту Тутберидзе.