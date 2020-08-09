Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
7 и 8 августа состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
На награду претендуют нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.
Роналду оформил дубль в матче с «Лионом»(2:1, общий счет 2:2, «Лион» вышел в четвертьфинал), Месси забил мяч в игре с «Наполи» (3:1, «Барселона» сыграет в 1/4 финала), Левандовски забил два мяча «Челси» (4:1, общий счет 7:1), а 85% точности передач Уокера помогли обыграть «Реал» (2:1).
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» решило уволить Сарри еще до матча с «Лионом».