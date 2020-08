Объявлены лучшие игроки ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил на странице в Twitter лучших игроков ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучшим футболистом встречи между туринском «Ювентусом» и «Лионом» стал нападающий итальянской команды Криштиану Роналду, оформивший дубль. «Старая сеньора» одолела соперника со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел «Лион».

В матче «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» лучшим игроком матча признан защитник английского клуба Кайл Уокер. Футболист помог своей команде одержать победу над «королевским клубом» — 2:1.

Ранее сообщалось, что Роналду не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за десять лет.

Two goals & #UCLMOTM award for Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️



@Cristiano will be among four candidates for Player of the Week. You can choose your selection tomorrow pic.twitter.com/LEzwofsuIy