Зидан не намерен покидать «Реал» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не намерен покидать свой пост, передает «Би-би-си».

В 1/8 финала испанский клуб с общим счетом 2:4 проиграл «Манчестер Сити». Примечательно, что оба матча закончились со счетом 2:1 в пользу английской команды.

«Я тренер «Реала», покуда не случится чего-то экстраординарного. Вам не нужно больше задавать вопросов касательно моего будущего», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Зидан прокомментировал игру «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.