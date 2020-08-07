«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. За «сливочных» мяч забил Карим Бензема.

В первом поединке, который прошел в феврале в Мадриде, «горожане» также одержали верх — 2:1. Подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в четвертьфинал турнира.



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл не сыграет за «Реал» в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».