Гендиректор «Спартака» Газизов заявил, что ищет себе двух помощников

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о кадровой политике в административном штабе клуба. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в настоящее время проходит отбор двух функционеров на должность спортивного директора.

Газизов заявил, что один из них займется вопросами основной команды, а другой станет плотно работать с молодежным коллективом.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Юрий Жирков вместе с «Зенитом» отправился в Москву на матч против «Локомотива» в рамках Олимп — Суперкубка России.