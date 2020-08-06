Гендиректор «Спартака» Газизов заявил, что ищет себе двух помощников
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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о кадровой политике в административном штабе клуба. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, в настоящее время проходит отбор двух функционеров на должность спортивного директора.
Газизов заявил, что один из них займется вопросами основной команды, а другой станет плотно работать с молодежным коллективом.
Ранее сообщалось, что защитник сборной России Юрий Жирков вместе с «Зенитом» отправился в Москву на матч против «Локомотива» в рамках Олимп — Суперкубка России.