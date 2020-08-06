Шестеркин не сыграл на старте серии против «Каролины» из-за травмы паха

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин не сыграл на старте серии против «Каролины Харрикейнс» из-за травмы паха. Об этом сообщает New York Post.

По информации источника, голкипер получил повреждение в тренировочной игре против «Айлендерс» 30 июля и не смог договориться.

Отметим, что в первых двух играх ворота «рейнджеров» защищал шведский вратарь Хенрик Лундквист. В третьей игре Шестеркин смог отразить 27 из 30 бросков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников оценил состояние команды.