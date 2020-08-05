ЦСКА объявил о трансфере Гайча
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Московский ЦСКА в Twitter объявил о трансфере футболиста Адольфо Гайча.
Отмечается, что с игроком подписан контракт на пять лет. Его зарплата составит €900 тысяч в год.
Красно-синие заплатили за аргентинца € 8,5 млн. Москвичи отдадут 20% с перепродажи Гайча.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко заняли четвертое место.
Ранее ЦСКА продлил контракт с Ильей Помазуном и отдал его в аренду.
���� Tanque, estás en casa! ���� #ЦСКА pic.twitter.com/Kd8uP8KLmG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2020