ЦСКА объявил о трансфере Гайча

Московский ЦСКА в Twitter объявил о трансфере футболиста Адольфо Гайча.

Отмечается, что с игроком подписан контракт на пять лет. Его зарплата составит €900 тысяч в год.



Красно-синие заплатили за аргентинца € 8,5 млн. Москвичи отдадут 20% с перепродажи Гайча.



В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко заняли четвертое место.

Ранее ЦСКА продлил контракт с Ильей Помазуном и отдал его в аренду.