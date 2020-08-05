Ганус — о рекомендации уволить его: я ожидал этого

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о рекомендации наблюдательного совета организации уволить его с занимаемой должности, передает «РБ-Спорт».

«В связи с чем принято такое решение? Тоже не понимаю. Я проинформировал членов наблюдательного совета, что мы оспорили отчет о саморегулировании организации и оспорили отчет урегулятора. Как минимум, нужно было дождаться итогов, потому что отчет необъективен», — заявил Ганус.

Функционер отметил, что ожидал этого, все было решено на стороне.

«Было предупреждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о полном отстранении нашей страны от олимпийского движения. Избрание гендиректора РУСАДА входит в дорожную карту. Сейчас РУСАДА полностью лишится соответствия», — добавил Ганус.

Ранее Матыцин прокомментировал предложение уволить Гануса.