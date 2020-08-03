Бестемьянова поделилась мнением о переходе Косторной к Плющенко

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе чемпионки Европы — 2020 Алены Косторной в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, передает газета «Известия».

31 июля стало известно, что Косторная прекратила сотрудничество с еще одним российским специалистом Этери Тутберидзе. По мнению Бестемьяновой, такой переход не скажется негативно на подготовке к новому сезону.

«Думаю, они успеют поставить новую программу за месяц, с учетом того что Алена Косторная продолжит работать с Розановым. Уверена, что у нее будет все хорошо в новом сезоне, если он вообще состоится», — заявила олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Роднина высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе.