Роднина высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением об уходе чемпионки Европы — 2020 Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе, передает газета «Известия».

Об уходе фигуристки от Тутберидзе стало известно 31 июля. Примечательно, что теперь тренироваться Косторная будет в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к которому несколько месяцев назад перешла еще одна ученица Тутберидзе — Александра Трусова.

«Постоянное соперничество на тренировках. Да и для тренера это громадное испытание. Наш вид спорта называется индивидуальным, и работать с каждым суперталантом стоит персонально. Устраивать Олимпийские игры на каждой тренировке — это мало кто выдержит», — заявила Роднина.

Ранее сообщалось, что Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе.