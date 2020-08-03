«Торонто» всухую уступил «Коламбусу» в игре плей-офф НХЛ

В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой номинальных гостей со счетом 0:2

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кем Аткинсон и Александр Веннберг.

Отметим, что российские хоккеисты набрать очков в игре не смогли.

После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу «Коламбуса».

Ранее сообщалось, что вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в первом матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».