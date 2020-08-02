СМИ: Аршавин хочет выселить трехлетнюю дочь из квартиры

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин хочет выселить трехлетнюю дочь из квартиры, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что спортсмен подал иск в суд с целью выселить свою бывшую супругу Алису Казьмину и ее дочь.

В июле 2019 года стало известно о разводе пары, а в феврале Казьмина заявила в полицию о том, что она стала получать угрозы от Аршавина.



Ранее Артем Дзюба повторил личный рекорд результативности в матчах чемпионата России.