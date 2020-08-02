Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин будет получать €3 млн в год, сообщает журналист Сергей Егоров в Telegram-канале.

По информации источника, также новичок красно-белых получит €2,5 млн подъемных.

«Спартак» объявил о переходе форварда 2 августа. Контракт футболиста рассчитан на три года с возможностью продления на один сезон.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей, и отдал три голевые передачи. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек 31 июля.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о сроке контракта Кокорина.