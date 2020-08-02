ЦСКА не планирует возвращать Бекао за €10 млн

Московский ЦСКА не планирует покупать своего бывшего защитника Родриго Бекао за €10 млн. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, красно-синие готовы предложить «Удинезе» сумму в размере от €6 млн до €7 млн. Отмечается, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заинтересован в приобретении бразильского защитника, высутпавшего за ЦСКА с 2018 по 2019 год.

Добавим, что если переговоры не сдвинутся с мертвой точки, то руководство столичного коллектива переключится на другого футболиста.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун высказался о предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).