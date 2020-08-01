Наставник «Зенита» прокомментировал слухи о конфликте с менеджментом команды
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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о конфликте с руководством команды, передает «Матч ТВ».
«Слухи о конфликте с менеджментом «Зенита»? Все абсолютно в порядке. В клубе все хорошо, никаких изменений в моей работе нет», — заявил Семак.
Также специалист отметил, что он выкладывается на 100 процентов каждый день, а что будет через год, никто не знает.
В прошлом сезоне клуб с берегов «Невы» победил в чемпионате России, а также стал обладателем Олимп — Кубка России.
Ранее сообщалось о том, что Семак признан лучшим тренером прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).