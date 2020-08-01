Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе

Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Труженикам всегда воздается пришедшим за тем успехом, и, к сожалению, и «воздается» такими пощечинами от самых близких», — написал Авербух под постом Тутберидзе в Instagram.

Авербуха начали критиковать пользователи за то, что он устраивает фигуристке травлю.

Спортсмен отметил, что он не устраивает травлю, а поддерживаю того, кому сейчас очень больно и обидно.



«Я считаю, что Этери — по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик! Труд и вера помогут пройти любую потерю», — добавил фигурист.

Ранее Плющенко рассказал о финансовом аспекте перехода Косторной.