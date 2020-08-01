Плющенко рассказал о финансовом аспекте перехода Косторной

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на вопрос о том, выставляла ли какие-нибудь требования чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная при переходе в его академию, передает «Спорт-Экспресс».

О переходе Косторной стало известно 31 июля, до этого фигуристка занималась в группе у другого российского тренера Этери Тутберидзе. Примечательно, что в мае этого года такой же переход совершила Александра Трусова.

«Чтобы закрыть эти вопросы — она никаких требований не выставляла, ни финансовых, ни контрактных, ни по шоу. Разговоров таких не было. Вижу, что уже начали писать всякую чепуху», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Ковтун высказался о решении Косторной уйти от Тутберидзе.