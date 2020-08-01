Дзюба: в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба критично высказался о судействе российских клубов в еврокубках, передает издание «Фонтанка».

Он отметил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы арбитры слишком строго судят команды из России.

«Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность», — заявил форвард.

Стоит отметить, что после полуфинала Олимп — Кубка России с московским «Спартаком» владелец столичной команды Леонид Федун назвал «Зенит» «дутым» чемпионом и заявил, что без российского судейства клубу будет трудно в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях.