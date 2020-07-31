Ракицкий ответил на критику Федуна в адрес «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о том, что в матче сине-бело-голубых против красно-белых было плохое судейство, передает «Матч ТВ».

«Люди, которые на нас кричат, проявляют слабость. В качестве лучшей обороны выбирается нападение на нас вне поля. Но это им не поможет. Мы и сами можем напасть, но только в игре. Потому и выигрываем», — сказал Ракицкий.

«Спартак» уступил «Зениту» в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России со счетом 2:1.



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