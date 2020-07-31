Гончаренко — об уходе Косторной от Тутберидзе: абсолютно неблагодарное поведение

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала уход фигуристки Алены Косторной от наставника Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

«Сказать, что я в недоумении — это ничего не сказать, у меня вопрос такой — вроде, переходы закончены были 31 мая, и почему он происходит сейчас, когда пройден сбор и программы поставлены, непонятно. Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Как известно, человек должен пройти медные трубы, чтобы состояться как личность. Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать ее шансы в будущем. Слишком у меня испорчено настроение, просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что», — сказала Гончаренко.

Напомним, Тутберидзе рассказала в Instagram о том, что Косторная будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе.