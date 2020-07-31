Хореограф Тутберидзе — об уходе Косторной: маски слетают, лица открываются

Хореограф Алексей Железняков, работающий под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировал новость о том, что фигуристка Алена Косторная будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

«Маски слетают, лица открываются, только в бедах и горестях люди показывают свои истинные лица! Кто-то проходит огни воды и медные трубы, а кто-то ломается. Я видел много людей и в спорте и в шоу-бизнесе, которые, надев короны, быстро падали с небес. Работать в этой команде не каждый выдержит, не каждый сможет, уж очень велика цена. Остаются сильнейшие», — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, Косторная является чемпионкой Европы 2020 года.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе.