Кокорин надеется на положительный исход пересмотра приговора

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин надеется на положительные итоги заседания по пересмотру апелляционного приговора в Мосгорсуде.

13 июля кассационный суд постановил пересмотреть приговор форварду и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву по делу о двух драках, произошедших в Москве в октябре 2018 года.

«Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит будем им доверять. Дай Бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения», — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».

В результате двух потасовок в центре столицы пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву из-за отсутствия футболистов.