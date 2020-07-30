Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в настоящее время официальной информации о подписании контракта с 29-летним форвардом не было, поэтому что-либо комментировать функционер отказался.

Также Газизов заявил, что ход трансферной кампании набирает обороты, и сотрудники клуба работают с утра до ночи в надежде усилить состав команды Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев опроверг информацию об уходе из клуба.