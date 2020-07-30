«Спартак» представит Кокорина 1 августа

Московский «Спартак» представит нападающего Александра Кокорина 1 августа 2020 года. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, руководство красно-белых намерено анонсировать 29-летнего форварда по окончании текущего трудового соглашения с петербургским «Зенитом».

Напомним, что весеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 Кокорин провел в «Сочи», где за десять матчей смог забить семь мячей и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Паоло Дибала высказался о чемпионских амбициях своей команды.