Спортивный директор «Зенита» Рибалта вступил в конфликт с Семаком

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта вступил в конфликт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Об этом сообщает журналист Вячеслав Короткин.

По информации источника, испанский специалист обвинил наставника команды в том, что он не смог сохранить защитника Бранислава Ивановича, который покинул «Зенит» в статусе свободного агента.

Серб был согласен подписать годичный контракт с серьезным понижением заработной платы, однако Семак отказался от его услуг, сославшись на нецелесообразность сохранения Ивановича в качестве игрока ротации.

Ранее сообщалось, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился воспоминаниями о работе в донецком «Шахтере».