Дзюба прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал продление контракта с клубом, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с «Зенитом».

Смотрю вперед с большими ожиданиями — и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах! Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой», — сказал Дзюба.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Сергея Семака выиграли чемпионат России.

Ранее Дзюба продлил контракт с «Зенитом».