Дзюба рассказал о стычке с Соболевым в матче Олимп — Кубка России

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о причинах стычки с игроком московского «Спартака» Александром Соболевым в матче 1/2 финала Олимп — Кубка России, передает «Чемпионат.com».

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

«Он очень много позволяет себе. Постоянно кричит, апеллирует. Есть судья. Если ситуация сложная — есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол».

Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово — и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы», — сказал Дзюба.

Ранее Дзюба продлил контракт с «Зенитом».