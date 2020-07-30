Пьетранджело поделился впечатлениями от игры Тарасенко

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Алекс Пьетранджело поделился впечатлениями от игры своего одноклубника Владимира Тарасенко в товарищеском матче против «Чикаго», передает сайт лиги .

Напомним, «Сент-Луис» победил со счетом 4:0.

«После такого длинного перерыва тяжело играть, контрольный это матч или нет. Но вы видели, что бросок у него никуда не делся. Он будет становиться лучше. Для нас он будет своего рода X-фактором. Его не было в составе весь год, а теперь он может приковать к себе внимание», — сказал Пьетранджело.



Ранее Александр Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной».