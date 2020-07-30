В сети появились изображения комплекта «Зенита» на сезон-2020/21

На сайте Footy Headlines появились изображения домашнего и гостевого комплекта петербургского «Зенита» на сезон-2020/21.

Основная форма выполнена в разных оттенках синего цвета, расположенного по диагонали.

Выездной джерси оформлен в классическом белом цвете с синими пуговицами.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака заняли первую строчку в турнирной таблице и завоевали право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Буденкора» Жасур Жалолиддинов перешел в московский «Локомотив».