В сети появились изображения комплекта «Зенита» на сезон-2020/21
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На сайте Footy Headlines появились изображения домашнего и гостевого комплекта петербургского «Зенита» на сезон-2020/21.
Основная форма выполнена в разных оттенках синего цвета, расположенного по диагонали.
Выездной джерси оформлен в классическом белом цвете с синими пуговицами.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака заняли первую строчку в турнирной таблице и завоевали право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Буденкора» Жасур Жалолиддинов перешел в московский «Локомотив».