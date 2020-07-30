Кузяев продолжит выступать за «Зенит»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев продолжит выступать за петербургский «Зенит» в предстоящем сезоне. ОБ этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, руководство сине-бело-голубых уговорило хавбека не уезжать в Европу и подписать новый контракт.

Напомним, что Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году за €4 млн.

В прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 27-летний футболист сыграл 20 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о том, что клуб может сыграть в матче за Олимп — Суперкубок России вторым составом.