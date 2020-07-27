Кирьяков: «Химки» могут играть в РПЛ нынешним составом

Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы подмосковных «Химок» на успешное выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают «Известия».

«Уровень нашего чемпионата позволяет «Химкам» играть в РПЛ нынешним составом. Конечно, на длинной дистанции будет тяжело, поэтому надо усиливаться. Не думаю, что молодые футболисты, которые, возможно, придут из московского «Спартака», сразу усилят химчан. «Химки» находятся в неплохом состоянии и могут на старте набрать немало очков. Если же не получится, то это скажется на психологическом состоянии команды», — сказал Кирьяков.

Напомним, 25 июля подмосковный клуб уступил петербургскому «Зениту» в финале Олимп — Кубка России (Олимп — ФНЛ) со счетом 0:1.

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