СМИ: матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится, несмотря на ситуацию с COVID-19
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится, несмотря на ситуацию с COVID-19, сообщает The Guardian.
Напомним, граждане Испании, которые въезжают в Великобританию, должны пройти двухнедельный карантин.
Министр культуры Великобритании Оливер Доуден постановил, что для спортсменов и съемочных групп будет сделано исключение.
Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о ситуации с хавбеком «сливочных» Гаретом Бэйлом.