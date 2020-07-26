Галямин порассуждал о шансах «Спартака» в следующем сезоне

Экс-футболист сборной СССР Дмитрий Галямин порассуждал о шансах московского «Спартака» в следующем сезоне, передает РИА «Новости».

«На самом деле в «Спартаке» не такая плохая ситуация, какой может показаться. Появилась группа молодых футболистов, которых тренеры в этом году обкатали. Если они сохранят пару центральных защитников Самюэля Жиго и Георгия Джикию, если угадают с подписанием двух-трех квалифицированных новичков, то для нашего чемпионата это будет нормальная конкурентоспособная команда», — сказал Галямин.

В прошлом сезоне подопечные Доменико Тедеско заняли седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось о том, что во время финального матча Олимп — Кубка России на онлайн-трибуну петербургского «Зенита» попали фанаты «Спартака».