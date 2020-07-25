Губерниев: как «Зенит» будет играть в ЛЧ, если еле выдержал натиск «Химок»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от финального матча Олимп — Кубка России между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.

«Химки» молодцы, а я вот думаю, как «Зенит» будет в Лиге Чемпионов играть, если клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка», — написал Губерниев в Telegram.



Ранее Губерниев отреагировал на выход подмосковных «Химок» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).