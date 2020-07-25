Во время финального матча Олимп — КР на онлайн-трибуну «Зенита» попали фанаты «Спартака»

Во время финального матча Олимп — Кубка России на онлайн-трибуну петербургского «Зенита» попали фанаты московского «Спартака».

Напомним, сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

Подопечные Доменико Тедеско уступили сине-бело-голубым в полуфинале турнира.

Ранее «Зенит» стал обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20.