Во время финального матча Олимп — КР на онлайн-трибуну «Зенита» попали фанаты «Спартака»
close
Во время финального матча Олимп — Кубка России на онлайн-трибуну петербургского «Зенита» попали фанаты московского «Спартака».
Напомним, сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0.
Подопечные Доменико Тедеско уступили сине-бело-голубым в полуфинале турнира.
Ранее «Зенит» стал обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20.
�� Фанаты «Спартака» прорвались на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки» #спартак https://t.co/3sx6K8Ewpa pic.twitter.com/NYkmQv75Nl— Спартакология (@spartakolog) July 25, 2020