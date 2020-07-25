Орлов назвал главный скандал РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов назвал главный скандал Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20, передает Sport24.

«Самый большой скандал в РПЛ? Конечно, ситуация с VAR. Есть один момент, который я вынес: если есть дополнительная картинка у тех арбитров, которые обслуживают матчи по VAR, и они смотрят дополнительно, то они должны обязательно дать эту картинку, которая подчеркивает эпизод.

Если есть дополнительная картинка, которая четко показывает и иллюстрирует принятое решение арбитрами, то это надо выводить в эфир. Болельщик должен видеть и знать, ведь футбол для болельщиков. А если вы говорите, что нет, эта группа арбитров приняла такое решение... так вам никто не верит, поэтому из-за этого и возмущения», — сказал Орлов.

Чемпионом России сезона-2019/20 стал петербургский «Зенит».

Ранее Орлов не исключил переход Александра Кокорина в московский «Спартак» .