Столичный ЦСКА хочет усилить три позиции в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Bobsoccer.ru.

По информации источника, руководство армейского клуба намерено приобрести центрального защитника, опорного полузащитника и нападающего.

В данный момент есть определенность с форвардом — им может стать 21-летний аргентинец Адольфо Гайч.

В то же время клуб не планирует расставаться ни с кем из лидеров. Покинуть стан красно-синих могут лишь игроки, не получавшие достаточного игрового времени.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заинтересован в подписании нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.