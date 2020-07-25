Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников намерен сменить команду, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист может продолжить карьеру в «Краснодаре», и уже согласовал контракт с командой.

Примечательно, что также в СМИ была информация, согласно которой агент Смольникова предложил игрока московскому «Спартаку». Его зарплата в столичном клубе могла составить €1,2 млн в год.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смольников сыграл в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что Дзюба усомнился в бомбардирских качествах Роналду и Месси.