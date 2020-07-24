Боец ММА Шлеменко заявил о деградации Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко высказался об итогах боя между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщает Sport24.

Поединок продлился три раунда и завершился досрочным нокаутом Исмаилова.

По его словам, халатное отношение Емельяненко к своему сопернику предопределило исход боя.

«Бой получился на загляденье. Но я не скажу, что чем-либо удивлен. Александр не смог ничего показать. Многие предсказывали, как будет идти этот бой.

Емельяненко очень не хватало скорости. Если посмотреть последние этапы карьеры, то можно заметить, что Мага растет и прогрессирует, а у Александра — деградация. Саша чуть заигрался в шоу, в треш-токи. У него это хорошо получается, но он остановился в росте и прогрессе», — сказал Шлеменко.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира АСА 107, который прошел в Сочи.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал нокаут Александра Емельяненко в бою с Магомедом Исмаиловым.