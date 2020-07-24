«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про Федуна

Петербургский «Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна на полуфинальном матче Олимп — Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации на один домашний кубковый матч условно будет закрыта фанатская трибуна стадиона «Газпром Арена» с испытательным сроком в два года.

Напомним, что на баннере, вывешенном по окончании игры, был изображен Федун на экране телевизора с надписью: «Black Mirror. Episode #1» («Черное зеркало. Эпизод 1»).

Ранее сообщалось, что российский специалист Юрий Матвеев продолжит свою работу в «Урале».