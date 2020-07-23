Полузащитник «Краснодара» Вандерсон может пополнить состав «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон может пополнить состав петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сине-бело-голубые заинтересованы в приобретении 25-летнего хавбека в предстоящее летнее трансферное окно.

Отметим, что действующее трудовое соглашение с «быками» у Вандерсона истекает через два года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразилец провел 21 матч, в которых смог забить три мяча и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о победе клуба в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).