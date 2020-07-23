«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение «Сочи» в матче 30-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов», сообщает РИА «Новости».

Сочинский клуб не смог принять участие во встрече из-за вспышки коронавируса в команде.

По итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) у «Сочи» 33 очка и 12-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (31 балл) занял 15-е место и вылетел из высшего дивизиона первенства страны.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос о возможной продаже места в РПЛ самарским «Крыльям Советов» за 300-500 млн рублей.