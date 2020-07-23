Цорн поздравил «Спартак» с завершением сезона

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн в своем Instagram опубликовал поздравление с завершением нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Функционер назвал прошедший чемпионат уникальным и заявил, что был горд являться частью великого клуба.

Напомним, что на пост гендиректора вместо Цорна был приглашен Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе».

«Спартак» завершил чемпионат России на седьмом месте в турнирной таблице, отстав от чемпиона на 33 очка.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил готовность игроков к финалу Олимп-Кубка России против подмосковных «Химок».