Цорн поздравил «Спартак» с завершением сезона
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн в своем Instagram опубликовал поздравление с завершением нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Функционер назвал прошедший чемпионат уникальным и заявил, что был горд являться частью великого клуба.
Напомним, что на пост гендиректора вместо Цорна был приглашен Шамиль Газизов, известный по работе в «Уфе».
«Спартак» завершил чемпионат России на седьмом месте в турнирной таблице, отстав от чемпиона на 33 очка.
Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил готовность игроков к финалу Олимп-Кубка России против подмосковных «Химок».